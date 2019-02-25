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Екс-глава Генштабу ЗСУ Замана не визнає свою провину, - адвокат

Новини » Суспільство    25.02.2019 - 20:31
Екс-глава Генштабу ЗСУ Замана не визнає свою провину, - адвокат
Фото: Володимир Замана (

Замані сьогодні вручили підозру у вчиненні державної зради

Адвокат колишнього глави Генштабу Збройних сил України Володимира Замани заявив, що його підозрюваний не визнає свою провину. Про це в залі Печерського суду заявив захисник Замани, передає кореспондент РБК-Україна.

"Підозрюваний не визнає провину і не визнає свою провину", - заявив адвокат.

За словами адвоката, його підзахисний має проблеми зі здоров'ям. Сторона захисту просила долучити до матеріалів справи документи про захворювання підозрюваного.

"Він нікуди не намагається втекти з суду", - сказав адвокат.

Нагадаємо, о 19:00 Печерський районний суд міста Києва продовжив розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Володимиру Замані, якого підозрюють у державній зраді.

У понеділок правоохоронці затримали колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Володимира Заману. Як писало РБК-Україна пізніше, йому вручили підозру у вчиненні державної зради.

Додамо, що генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Замана протягом 2012-2014 років розформував 70 військових частин та з'єднань. Луценко підкреслив, що в цей період Замана особисто скоротив склад Збройних сил України більше, ніж передбачалося законом. Також він підкреслив, що в ці роки відбулося знищення військових комісаріатів, що заблокувало мобілізацію в 2014 році.

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