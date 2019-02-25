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Прокурори просять арештувати екс-главу Генштабу ЗСУ Заману

Новини » Політика    25.02.2019 - 21:07
Прокурори просять арештувати екс-главу Генштабу ЗСУ Заману
Фото: засідання суду (РБК-Україна)

За словами прокурора, Замана обгрунтовано підозрюється у вчиненні держзради

Сторона обвинувачення у справі щодо екс-начальника Генштабу Збройних сил України (ВСУ) Володимира Замана просить обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це у залі Печерського суду заявив прокурор військової прокуратури Король Віктор, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами прокурора, Замана обгрунтовано підозрюється у вчиненні державної зради.

"У зв'язку з цим Замані було повідомлено про підозру. Таким чином, було встановлено, що Замана може переховуватись від органів слідства, здійснювати тиск на інших, може знищити докази. Ми впевнені, що до нього слід застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Прошу застосувати до Замани запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказав прокурор.

Раніше адвокат екс-начальника Генштабу ЗСУ Володимира Замани заявив, що його підозрюваний не визнає свою вину.

"Підозрюваний не визнає підозру і не визнає свою вину", - заявив адвокат Замани.

Зазначимо, сьогодні правоохоронці затримали колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Володимира Заману. Як писало РБК-Україна пізніше, йому вручили підозру у вчиненні державної зради.

Ввечері Печерський районний суд міста Києва продовжив розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Володимиру Замані, якого підозрюють у державній зраді.

Також повідомлялося, що Володимир Замана, діючи у змові з екс-президентом України, нині засудженим Віктором Януковичем, вчинив державну зраду.

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Новини України Збройні сили УкраїниарештдержзрадаВолодимир Замана
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