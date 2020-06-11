Адвокати Порошенка вважають, що Венедіктова підписала підозру двом президентам

Фото: Ілля Новіков та Ігор Головань (eurosolidarity.org)

За їх словами, представники Офісу генпрокурора намагалися вручити підозру з порушенням закону

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова своїми діями фактично підписала підозру не одному, а двом президентам України. Про це заявив під час брифінгу адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков, передає кореспондет РБК-Україна. За його словами, представники Офісу генпрокурора намагалися вручити підозру з порушенням закону у приміщення ДБР, а коли Петро Порошенко разом з адвокатами прибув до Офісу генпрокурора, Ірина Венедіктова не захотіла вручити підозру особисто й покинула кабінет.

"У Венедіктової був шанс цю ситуацію виправити. Вона могла особисто, виконуючи свій обов’язок Генерального прокурора, адже це її відповідальність, вона могла це здійснити просто там у кабінеті. На очах у депутатів - вона цього не захотіла", - заявив Ілля Новіков.

Адвокати Порошенка також нагадали, що попередній генпрокурор Руслан Рябошапка був звільнений з посади саме після того, як відмовився підписувати підозру, підготовлену у ДБР під керівництвом Ірини Венедіктової саме у цьому провадженні.

"Це те саме провадження, яке охарактеризував "100%-но прокурор Зеленського" Рябошапка як "юридичний треш". Це те саме провадження, яке довгий час незаконно розслідувало Державне бюро розслідувань, тому що це провадження було ДБР не підслідне. Воно його розслідувало за 364 статтею Кримінального кодексу. Тобто це було "зловживання владою або службовим становищем". Це стаття підслідна була Національному антикорупційному бюро. Генеральний прокурор тодішній Рябошапка саме це провадження передав для здійснення досудового розслідування Національному антикорупційному бюро. Потім Холодницький, керівник Антикорупційної прокуратури, встановив своєю постановою, що жодного зловживання владою або службовим становищем там не було. Жодних дій, які б суперечили інтересам служби, вчинено не було. Як визначено, цей юридичний треш постановою Холодницького було повернуто назад до ДБР", - додав адвокат Ігор Головань.

Нагадаємо, 10 червня Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

На думку екс-посла Канади Романа Ващука, виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з боку влади з поганими наслідками.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна