Адвокати Порошенка будуть оскаржувати його примусовий привід на допит

Команда адвокатів п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка вважає рішення про його примусовий привід на допит - політичним, тому мають намір оскаржити його, як мінімум, в 5 інстанціях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "ЄС".

"Першу заяву подано до Служби безпеки України про злочинне втручання в автоматизовану систему розподілу судових справ. Тільки таке втручання могло "розподілити" цю справу, зокрема, одіозному судді Сергію Вовку, який давно пов’язаний із поплічником Януковича Андрієм Портновим", - зазначив адвокат Порошенко Ігор Головань.

Друге заяву подано в Офіс Генерального прокурора, зокрема, щодо порушення слідчим ДБР територіальної підсудності. За словами Голованя, місце знаходження ДБР у Шевченківському районі доводять не тільки карти, але і три судових рішення. Однак, як зазначають адвокати, продовжуючи сумнівні традиції свого екс-керівника Романа Труби, ДБР наполегливо ходить за потрібними постановами саме в Печерський суд.

Крім того Офісу Генпрокурора повідомлено, що постанови Печерського суду винесені на підставі запиту керівника неіснуючої підрозділу ДБР. Як відомо, Указом президента Зеленського з початку року затверджена нова структура ДБР. Відповідно, третього слідчого відділу Першого управління досудових розслідувань в ній немає. Тому "начальник" цього фантомного відділу пан Корецький не має жодних законних повноважень на які-небудь слідчі дії.

Ще одну заяву подано до Вищої ради правосуддя. Як відомо, процедура судового розгляду стосовно народних депутатів України, передбачена в Кримінальному процесуальному кодексі, вимагає особистої присутності у суді народного депутата України. Водночас судді Печерського суду приймали ці рішення в атмосфері підвищеної секретності. Петро Порошенко не був повідомлений про це засідання, як того вимагає закон, і не був присутній на ньому.

За словами адвоката, заява про порушення принципу територіальної підсудності, а також порушення вимог КПК щодо особистої присутності народного депутата України на судовому засіданні подано і в Апеляційний суд Києва.

І ще одну заяву з вимогою переглянути рішення як неправосудні подано в Печерський районний суд.

Також у повідомленні звертається увага на те, хто першим став джерелом інформації про визначення Печерського суду й оприлюднив фрагменти скан-копій судових рішень. Це був народний депутат з президентської фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський.

"Як випливає з так званих "плівок Труби", правдивість яких доведена незалежними іноземними експертами, безпосередні вказівки керівництву ДБР на організацію політичних переслідувань Петра Порошенка давали керівники Офісу президента Зеленського", - сказано в повідомленні.

""ЄС" зазначає, що політичні переслідування в Україні є неприпустимими. Грубі порушення закону, використання правоохоронних органів для зведення політичних рахунків з лідером опозиційної партії свідчать про слабкість нинішньої влади перед внутрішніми й зовнішніми викликами, і створюють загрозу національній безпеці України", - сказано в повідомленні прес-служби.

Як писало РБК-Украина, раніше адвокат Петра Порошенка заявив, що черговим неправосудним рішенням проти п'ятого президента влада намагається відволікти увагу суспільства від нездатності захистити країну і громадян.