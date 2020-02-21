Справою проти Порошенка влада відволікає увагу, - адвокат

Фото: Ігор Головань (eurosolidarity.org)

Адвокат упевнений, Офіс президента чинить політичний тиск на Порошенка

Черговим неправосудним рішенням проти п'ятого президента України Петра Порошенка, влада намагається відволікати увагу суспільства від нездатності захистити країну і громадян. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив адвокат Порошенка Ігор Головань, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, 21 січня Печерський райсуд Києва дозволив примусовий привід Петра Порошенка на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР).

"Суд не повідомив народному депутату Порошенку про своє засідання, як цього вимагає стаття 482-2 КПК України, чим порушив територіальну підсудність, тобто ухвала є очевидно неправосудною", - написав Головань.

Адвокат наголошує, що це юрисдикція не Печерського суду, а Шевченківського.

"Такий поспіх і повне нехтування законом можна пояснити лише політичним тиском з боку Офісу президента, який - принагідно нагадуємо - задокументований на так званих "плівках Труби". Вже вкотре сплеск активності правоохоронців приурочений до чергової закордонної поїздки Петра Порошенка, яка запланована на 25 лютого. Це є очевидною ознакою прямого негласного і незаконного стеження за Порошенком з боку чинної влади", - додав Головань.

На його думку, таким чином, влада відволікає увагу від нездатності захищати країну і громадян у кризових ситуаціях - на фронті, в економіці та у медицині.

"Це "рішення" порушує практику Європейського суду з прав людини і буде нами оскаржено, ми також подамо скаргу до Вищої ради правосуддя на притягнення судді до відповідальності", - зазначив Головань.

Як писало РБК-Україна, раніше Ігор Головань подав позов на тимчасово виконуючу обов’язки голови Державного бюро розслідування Ірину Венедиктову з метою спростування інформації щодо неявки Петра Порошенка на допити в ДБР у якості свідка.