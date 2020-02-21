ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Справою проти Порошенка влада відволікає увагу, - адвокат

Новини » Політика     21.02.2020 - 18:57
Справою проти Порошенка влада відволікає увагу, - адвокат
Фото: Ігор Головань (eurosolidarity.org)

Адвокат упевнений, Офіс президента чинить політичний тиск на Порошенка

Черговим неправосудним рішенням проти п'ятого президента України Петра Порошенка, влада намагається відволікати увагу суспільства від нездатності захистити країну і громадян. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив адвокат Порошенка Ігор Головань, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, 21 січня Печерський райсуд Києва дозволив примусовий привід Петра Порошенка на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР).

"Суд не повідомив народному депутату Порошенку про своє засідання, як цього вимагає стаття 482-2 КПК України, чим порушив територіальну підсудність, тобто ухвала є очевидно неправосудною", - написав Головань.

Адвокат наголошує, що це юрисдикція не Печерського суду, а Шевченківського.

"Такий поспіх і повне нехтування законом можна пояснити лише політичним тиском з боку Офісу президента, який - принагідно нагадуємо - задокументований на так званих "плівках Труби". Вже вкотре сплеск активності правоохоронців приурочений до чергової закордонної поїздки Петра Порошенка, яка запланована на 25 лютого. Це є очевидною ознакою прямого негласного і незаконного стеження за Порошенком з боку чинної влади", - додав Головань.

На його думку, таким чином, влада відволікає увагу від нездатності захищати країну і громадян у кризових ситуаціях - на фронті, в економіці та у медицині.

"Це "рішення" порушує практику Європейського суду з прав людини і буде нами оскаржено, ми також подамо скаргу до Вищої ради правосуддя на притягнення судді до відповідальності", - зазначив Головань.

Як писало РБК-Україна, раніше Ігор Головань подав позов на тимчасово виконуючу обов’язки голови Державного бюро розслідування Ірину Венедиктову з метою спростування інформації щодо неявки Петра Порошенка на допити в ДБР у якості свідка.

Порошенко: Путін - куди більша небезпека, ніж коронавірус Справа честі: що заважає покарати винних у розстрілі Майдану
Новини України Порошенко ПетроДБРОфіс президента
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся