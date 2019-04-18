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Україна висловлює протест РФ через арешт українських моряків

Новини » Політика    18.04.2019 - 16:32
Україна висловлює протест РФ через арешт українських моряків
Фото: будівля МЗС (РБК-Україна)

Україна вимагає від російської сторони негайно надати медичні документи про стан здоров’я

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест РФ через продовження тримання під вартою 24 українських військовослужбовців, захоплених у полон Росією. Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Україна вимагає від російської сторони негайно надати медичні документи про стан здоров’я та хід лікування поранених під час збройного захоплення Росією українських військовослужбовців, звільнити їх з-під варти та дозволити їм повернутись в Україну.

"РФ знову вдалася до закритого режиму судового засідання, чим підтвердила попередні оцінки про своє повне усвідомлення незаконності судового процесу та про намагання приховати кричущі факти порушення норм міжнародного права, а саме Конвенції ООН з морського права, якою встановлюється імунітет військових кораблів та членів їхніх екіпажів, Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року", - йдеться у заяві МЗС.

Нагадаємо, що вчора суд РФ продовжив арешт моряків до липня, не зважаючи на те, що до цього ряд країн вимагали від Росії звільнення українських моряків.

Також Україна подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного Трибуналу щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права та ініціює процедуру звільнення трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів, незаконно захоплених Росією в Чорному морі 25 листопада 2018 року.

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