Адвокати оскаржать продовження арешту в РФ українським морякам

Фото: Микола Полозов (УНІАН)

Апеляції адвокати подадуть протягом трьох днів

Адвокати військовополонених моряків у триденний строк оскаржать постанови про продовження строків тримання під вартою стосовно кожного військовополоненого українського моряка. Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.

Він розповів, що сьогодні в ході судових засідань адвокати військовополонених заявили заперечення на клопотання слідства і долучили резолюцію ПАРЄ, а також доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини, відповідно до яких статус захоплених російськими властями моряків визначено як військовополонені.

Також адвокатами заявлявся ще ряд клопотань, у тому числі клопотання про зміну підсудності, оскільки справи стосовно військовополонених підсудні тільки військовим судам.

Однак щодо всіх військовополонених суди прийняли рішення про задоволення клопотання слідства та продовження строків тримання під вартою ще на три місяці - до кінця липня.

Нагадаємо, Лефортовський суд Москви продовжив термін утримання під вартою всіх 24 українським морякам до кінця липня.

Міністерство закордонних справ України (МЗС) висловило протест через рішення суду, заявивши, що Україна вимагає звільнення всіх затриманих моряків, повернення кораблів гарантії свободи судноплавства.