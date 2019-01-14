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Трамп заявив, що ніколи не працював на РФ

Новини » Політика    14.01.2019 - 17:14
Трамп заявив, що ніколи не працював на РФ
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Раніше повідомлялося, що ФБР негласно проводило перевірку, щоб з'ясувати, чи діє Трамп в інтересах РФ

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що він ніколи не діяв в інтересах Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

"Я ніколи не працював на Росію", - сказав Трамп журналістам.

Нагадаємо, газета The New York Times, посилаючись на інформоване джерело, повідомила, що Федеральне бюро розслідувань, зокрема, розслідувало, чи не становить президент США загрози для національної безпеки.

Білий дім різко відреагував на повідомлення The New York Times про те, що ФБР почало розслідувати, чи працює президент США Дональд Трамп на користь Росії.

Розслідувати співробітництво Трампа з Росією почали після того, як президент США звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі, а також дав зрозуміти під час публічних виступів, що звільнення Комі пов'язано з питанням Росії.

Президент Трамп у своєму Twitter зауважив, що ФБР не мала підстав для такого розслідування і пов'язав своє рішення звільнити Комі з тим, як розслідувалися порушення в кампанії Хілларі Клінтон.

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