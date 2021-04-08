Для адвокатів, які передавали хабарі суддям ОАСК, просять арешт або 84 млн гривень застави

Адвокатам, які планували передати хабар суддям Окружного адміністративного суду Києва, вручили клопотання про обрання запобіжних заходів. Прокурори наполягають на арешті підозрюваних з альтернативою застави у розмірі 70 млн гривень та 14 млн гривень відповідно.

Підозрюваних звинувачують у підбурюванні до надання хабаря у сумі 100 тис. доларів за вирішення питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва.

Нагадаємо, адвокатів викрили 6 квітня 2021 року. Під час обшуків виявили предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, грошові кошти у сумі понад 3,7 млн доларів, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.

РБК-Україна писало, що НАБУ чотири години проводило обшуки в Окружному адмінсуді у справі родича Вовка.

Раніше повідомлялося про те, що антикорупційні органи завершили розслідування стосовно Вовка та інших суддів ОАСК, яких підозрюють у зловживаннях і спробі захоплення влади.