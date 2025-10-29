ua en ru
Адвокат указал на возможное вмешательство в автоматическое распределение в ВАКС по делу Князева

Украина, Среда 29 октября 2025 16:25
UA EN RU
Адвокат указал на возможное вмешательство в автоматическое распределение в ВАКС по делу Князева Фото: экс-председатель Верховного Суда Всеволод Князев (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

В системе автоматизированного распределения судебных дел в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) фиксируют возможные нарушения. Это может свидетельствовать о "ручном" определении судей в резонансных производствах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление члена экспертной группы при ВСК ВР, адвоката Ростислава Кравца.

"Мне прислал информацию, вероятно, сотрудник аппарата ВАКС. Она свидетельствует, что все резонансные дела распределяются с вмешательством, в ручном режиме", - написал Кравец в своем Telegram-канале.

В качестве примера адвокат привел дело экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева, отметив, что по данным официального отчета автораспределения, вероятность попадания дела к судье Сергею Мойсаку была "непропорционально высокой".

"При одинаковой нагрузке большинства судей, интервал вероятности для Мойсака составлял более 51%, тогда как у остальных - не более 5%. Именно эта коллегия - Мойсак, Михайленко и Хамзин - и получила дело", - отметил Кравец.

По его словам, технические специалисты, которые анализировали систему, предполагают, что для этого мог быть применен метод SQL-инъекций - когда вручную меняется поле автораспределения с целью повышения шансов попадания дела к конкретному судье.

Адвокат также обратил внимание, что подобная ситуация, по его словам, наблюдалась и в уголовном производстве в отношении самого бывшего главы Государственной судебной администрации (ГСА) Алексея Сальникова, где "совпала коллегия судей".

Кравец заявил, что намерен проверить другие дела ВАКС, чтобы подготовить обращение в Государственное бюро расследований, и высказал предположение, что в случае подтверждения фактов вмешательства все приговоры, вынесенные при таких обстоятельствах, могут быть признаны незаконными.

"Интересно было бы услышать комментарии специалистов, действительно ли это возможно технически. Реальность это, похоже, подтверждает", - добавил адвокат.

В Высшем антикоррупционном суде пока не комментировали эти заявления.

Напомним, 15 мая 2023 года правоохранители задержали бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов. На тот момент он занимал кресло главы Верховного суда.

