Адвокат вказав на можливе втручання в автоматичний розподіл у ВАКС по справі Князєва

У системі автоматизованого розподілу судових справ у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) фіксують можливі порушення. Це може свідчити про "ручне" визначення суддів у резонансних провадженнях.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву члена експертної групи при ТСК ВР, адвоката Ростислава Кравця.

"Мені прислав інформацію, ймовірно, співробітник апарату ВАКС. Вона свідчить, що всі резонансні справи розподіляються з втручанням, у ручному режимі", - написав Кравець у своєму Telegram-каналі.

Як приклад адвокат навів справу екс-голови Верховного Суду Всеволода Князєва, зазначивши, що за даними офіційного звіту авторозподілу, імовірність потрапляння справи до судді Сергія Мойсака була "непропорційно високою".

"При однаковому навантаженні більшості суддів, інтервал вірогідності для Мойсака становив понад 51%, тоді як у решти - не більше 5%. Саме ця колегія - Мойсак, Михайленко і Хамзін - і отримала справу", - зазначив Кравець.

За його словами, технічні фахівці, які аналізували систему, припускають, що для цього міг бути застосований метод SQL-ін’єкцій - коли вручну змінюється поле авторозподілу з метою підвищення шансів потрапляння справи до конкретного судді.

Адвокат також звернув увагу, що подібна ситуація, за його словами, спостерігалася і в кримінальному провадженні щодо самого колишнього голови Державної судової адміністрації (ДСА) Олексія Сальнікова, де "співпала колегія суддів".

Кравець заявив, що має намір перевірити інші справи ВАКС, щоб підготувати звернення до Державного бюро розслідувань, і висловив припущення, що у разі підтвердження фактів втручання всі вироки, ухвалені за таких обставин, можуть бути визнані незаконними.

"Цікаво було б почути коментарі фахівців, чи дійсно це можливо технічно. Реальність це, схоже, підтверджує", - додав адвокат.

У Вищому антикорупційному суді наразі не коментували ці заяви.