Адвокат Трампа опублікує докази втручання України у вибори

Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані пообіцяв опублікувати докази втручання України у вибори. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Джуліані заявив, що у нього є докази у вигляді відео та документів.

"Урок для тих, у кого є чесність. Не робіть звинувачення, ґрунтуючись на чистих чутках. Колись я не представив обвинувачення Україні в незаконному впливі на вибори 2016 року, але у мене були прямі свідки, відеокасети і компрометуючі документи, щоб це довести. Дивіться і чекайте!", - написав він.

Нагадаємо, голова судового комітету Сенату США Ліндсі Грем закликав Міністерство юстиції розслідувати відносини колишнього віце-президента і кандидата в президента в 2020 році Джо Байдена з Україною.

Крім цього, держсекретар США Майк Помпео заявив, що дії колишнього віце-президента США і кандидата в президенти від Демократичної партії 2020 року Джо Байдена повинні бути розслідувані на підставі свідоцтв про їх "втручання" для захисту свого сина від розслідування в Україні.

Відзначимо, колишній віце-президент США Джо Байден, кандидат у президенти від Демократичної партії 2020 року, в суботу закликав провести розслідування тиску президент Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського