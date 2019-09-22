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У Сенаті США закликали Мін'юст розслідувати зв'язки Байдена з Україною

Новини » Політика    22.09.2019 - 22:50
У Сенаті США закликали Мін'юст розслідувати зв'язки Байдена з Україною
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Сенатор Ліндсі Грем вважає, що розслідування має прояснити роль України у виборах у США

Голова судового комітету Сенату США Ліндсі Грем закликав Міністерство юстиції розслідувати відносини колишнього віце-президента і кандидата в президента в 2020 році Джо Байдена з Україною. Про це повідомляє видання Townhall.

Він вважає, що розслідування може прояснити роль України у виборах в США 2016 року.

"Так, я хочу, щоб Міністерство юстиції призначило когось, щоб подивитися, яку роль зіграла Україна у виборах 2016 року. Існує безліч голослівних заяв, пов'язаних з Україною, які дають їжу демократам проти Трампа та інших. Думаю, справедливо буде вивчити не тільки зв'язки Трампа з Росією, але і Байдена, коли він був чинним віце-президентом, з Україною через його сина", - заявив Грем.

Крім того, він висловив обурення твердженням Байдена про те, що розслідування проводилося.

"Джо Байден сказав, що проводили розслідування і нічого не знайшли. Хто всі? Ніхто не розслідував зв'язку України і Байдена, ніхто не вивчав ту роль, яку Україна зіграла на виборах 2016 року", - додав Грем.

Нагадаємо, раніше Держсекретар США Майк Помпео заявив, що дії колишнього віце-президента США і кандидата в президенти від Демократичної партії 2020 року Джо Байдена повинні бути розслідувані на підставі свідоцтв про їх "втручання" для захисту свого сина від розслідування в Україні.

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