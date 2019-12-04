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Адвокат сімей Небесної сотні припинила голодування

Новини » Політика     04.12.2019 - 09:50
Адвокат сімей Небесної сотні припинила голодування
Фото: Євгенія Закревська (скріншот відео)

Парламент прийняв поправку до закону про Держбюро розслідувань

Адвокатка родини Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська повідомила про припинення голодування. Про це вона написала у Facebook.

Закревська припинила голодування, бо парламент прийняв поправку до закону про Держбюро розслідувань, яка дозволяє поновити розслідування у справах Майдану.

"Зупиняємо голодування, але не припиняємо контролювати виконання владою плану дій по відновленню слідства у справах Майдану і не втрачаємо суспільної уваги над цими справами. Як тільки зникає увага суспільства - зникає пріоритет для влади, і починається колапс", - написала вона.

Закревська оголосила голодування 21 листопада. Таким чином вона голодувала 13 днів. Крім неї голодували ще 16 людей.

Нагадаємо, вчора Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2116 про перезапуск Державного бюро розслідування.

РБК-Україна писало, що Генеральна прокуратура передасть іншим органам більше ста проваджень у справах Майдану. у зв'язку із закінченням строку повноважень досудового розслідування органами ГПУ 114 кримінальних проваджень будуть спрямовані в інші органи попереднього розслідування.

Раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що у ГПУ проводиться внутрішнє розслідування зникнення двох томів матеріалів у справах Майдану.

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