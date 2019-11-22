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Адвокат сімей "Небесної сотні" оголосила голодування до відновлення слідства у справах Майдану

Новини » Суспільство     22.11.2019 - 02:07
Адвокат сімей "Небесної сотні" оголосила голодування до відновлення слідства у справах Майдану
Скріншот: Євгенія Закревська (1+1)

Закревська вимагає прийняти зміни до закону про ДБР, спрямовані на розблокування розслідування справ Майдану

Адвокат сімей "Небесної сотні" Євгенія Закревська оголосила голодування. Про це вона заявила ефірі програми "Право на владу" на "1+1", передає РБК-Україна.

Адвокат заявила, що слідство у справах Майдану зупинилося, в тому числі через те, що Верховна Рада не прийняла поправки до закону про Державне бюро розслідувань.

"Сьогодні перший день, коли перестало проводитися розслідування справ Майдану. Воно не буде відбуватися, поки не проголосують поправку в закон про ДБР, а саме поправку №318 про те, що слідчі прокуратури, які весь цей час проводили розслідування у справах Майдану можуть перейти в ДБР і продовжити це розслідування вже в новій структурі", - сказала вона

"З сьогоднішнього дня, коли зупинилося це розслідування, я не буду їсти до того моменту, поки не приймуть цю поправку, не створять це управління і не переведуть туди цих слідчих", - заявила Закревська.

Нагадаємо, 20 листопада генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Генеральна прокуратура 21 листопада втрачає функції досудового розслідування. Він пообіцяв, що жодна зі справ Майдану не буде втрачена.

Президент Володимир Зеленський заявив, що винні обовязково мають отримати покарання і розслідування справ Майдану необхідно.

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