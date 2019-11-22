ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Адвокат семей "Небесной сотни" объявила голодовку до возобновления следствия по делам Майдана

Новости » Общество     22.11.2019 - 02:07
Адвокат семей "Небесной сотни" объявила голодовку до возобновления следствия по делам Майдана
Скриншот: Евгения Закревская (1+1)

Закревская требует принять изменения в закон о ГБР, направленные на разблокирование расследования дел Майдана

Адвокат семей "Небесной сотни" Евгения Закревская объявила голодовку. Об этом она заявила эфире программы "Право на власть" на "1+1", передает РБК-Украина.

Адвокат заявила, что следствие по делам Майдана остановилось, в том числе из-за того, что Верховная Рада не приняла поправки к закону о Государственном бюро расследований.

"Сегодня первый день, когда перестало проводиться расследование дел Майдана. Оно не будет происходить, пока не проголосуют поправку в закон о ГБР, а именно поправку №318 о том, что следователи прокуратуры, которые все это время проводили расследование по делам Майдана могут перейти в ГБР и продолжить это расследование уже в новой структуре", - сказала она

"С сегодняшнего дня, когда остановилось это расследование, я не буду есть до того момента, пока не примут эту поправку, не создадут это управление и не переведут туда этих следователей", - заявила Закревская.

Напомним, 20 ноября генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генеральная прокуратура 21 ноября теряет функции досудебного расследования. Он пообещал, что ни одно из дел Майдана не будет потеряно.

Президент Владимир Зеленский заявил, что виновные обязательно должны получить наказание и расследование дел Майдана необходимо.

В ГПУ назвали количество приговоров в преступлениях на Майдане Миссия ООН призывает к непрерывному расследованию дел Майдана
Новости Украины МайданНебесная сотняголодовка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь