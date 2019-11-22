Адвокат семей "Небесной сотни" объявила голодовку до возобновления следствия по делам Майдана

Скриншот: Евгения Закревская (1+1)

Закревская требует принять изменения в закон о ГБР, направленные на разблокирование расследования дел Майдана

Адвокат семей "Небесной сотни" Евгения Закревская объявила голодовку. Об этом она заявила эфире программы "Право на власть" на "1+1", передает РБК-Украина.

Адвокат заявила, что следствие по делам Майдана остановилось, в том числе из-за того, что Верховная Рада не приняла поправки к закону о Государственном бюро расследований.

"Сегодня первый день, когда перестало проводиться расследование дел Майдана. Оно не будет происходить, пока не проголосуют поправку в закон о ГБР, а именно поправку №318 о том, что следователи прокуратуры, которые все это время проводили расследование по делам Майдана могут перейти в ГБР и продолжить это расследование уже в новой структуре", - сказала она

"С сегодняшнего дня, когда остановилось это расследование, я не буду есть до того момента, пока не примут эту поправку, не создадут это управление и не переведут туда этих следователей", - заявила Закревская.

Напомним, 20 ноября генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генеральная прокуратура 21 ноября теряет функции досудебного расследования. Он пообещал, что ни одно из дел Майдана не будет потеряно.

Президент Владимир Зеленский заявил, что виновные обязательно должны получить наказание и расследование дел Майдана необходимо.