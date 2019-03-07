Адвокат розповів про стан пораненого українського моряка

Адвокат розповів, що моряк очікує дату операції на руці

Адвокат Сергей Бадамшин рассказал о состоянии здоровья раненого украинского моряка в РФ Василия Сороки. Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что сегодня состоялись следственные действия в СУ ФСБ РФ с участием военнопленного.

"Настроение традиционно позитивное и боевое. На сегодняшний день главная задача - спасение здоровья раненого моряка. Рука без изменения: из-за перебитых сухожилий и нерва отек ниже раны не спадает, функции не восстанавливаются", - рассказал он о состоянии здоровья моряка.

По его словам, все анализы на сегодняшний день сданы, сейчас ожидают дату операции на руке. Напомним, российский врач назначил Сороке проведение операции на раненной руке.

Отметим, что сегодня Сороке в РФ назначили психиатрическую экспертизу, что является недопустимым в отношении военнопленных.

Также РБК-Украина писало, что Московский городской суд отказал в удовлетворении жалоб защиты шестой четверки военнопленных украинских моряков, среди которых и Василий Сорока. Моряков оставили под стражей до апреля.

Напомним, 1 февраля (2 месяца после захвата РФ украинских моряков) врач в СИЗО "Лефортово", куда накануне перевели раненых украинских военнопленных моряков, обнаружил у моряка Василия Сороки повреждения еще одной мышцы.