Адвокат розповів про стан пораненого українського моряка

Адвокат розповів, що моряк очікує дату операції на руці
Адвокат Сергей Бадамшин рассказал о состоянии здоровья раненого украинского моряка в РФ Василия Сороки. Об этом он написал в Facebook.
Он отметил, что сегодня состоялись следственные действия в СУ ФСБ РФ с участием военнопленного.
"Настроение традиционно позитивное и боевое. На сегодняшний день главная задача - спасение здоровья раненого моряка. Рука без изменения: из-за перебитых сухожилий и нерва отек ниже раны не спадает, функции не восстанавливаются", - рассказал он о состоянии здоровья моряка.
Отметим, что сегодня Сороке в РФ назначили психиатрическую экспертизу, что является недопустимым в отношении военнопленных.
Также РБК-Украина писало, что Московский городской суд отказал в удовлетворении жалоб защиты шестой четверки военнопленных украинских моряков, среди которых и Василий Сорока. Моряков оставили под стражей до апреля.
Напомним, 1 февраля (2 месяца после захвата РФ украинских моряков) врач в СИЗО "Лефортово", куда накануне перевели раненых украинских военнопленных моряков, обнаружил у моряка Василия Сороки повреждения еще одной мышцы.