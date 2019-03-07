У РФ призначили психіатричну експертизу ще двом українським морякам

Фото: Василь Сорока та Віктор Безпальченко (колаж РБК-Україна)

Експертизу призначили Василю Сороці та Віктору Безпальченко

Стосовно ще двох українських моряків в РФ слідче Управління ФСБ Росії провело слідчі дії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Миколу Полозова у Facebook.

Як зазначається, слідчі дії були проведені щодо Василя Сороки та Віктора Безпальченко.

"Як і щодо шістьох військовополонених в попередні дні, сьогодні двом військовополоненим були представлені для ознайомлення постанови про призначення амбулаторної психолого-психіатричної експертизи", - повідомив Полозов.

Він зазначив, що адвокати наголошують на неприпустимості проведення подібної експертизи щодо військовополонених, як непередбачуваної третьої Женевською конвенцією. Водночас адвокати заявили клопотання про присутність при проведенні експертизи в зв'язку з необхідністю надання юридичної допомоги військовополоненим.

"Таким чином, за поточний тиждень проведення амбулаторної психолого-психіатричної експертизи було призначено наслідком відносно восьми військовополонених моряків. Наступного тижня планується проведення даних слідчих дій ще відносно дванадцяти військовополонених", - додав Полозов.

РБК-Україна писало, що цього тижня призначили амбулаторну психолого-психіатричну експертизу українським морякам Владиславу Костишину, Володимиру Варимезі, Сергію Чулібі,Сергію Цибізову, Роману Мокряку і Юрію Без'язичному.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року Росія напала на українські кораблі в Керченській протоці, в результаті чого були захоплені три українських корабля і 24 моряків. Посли країн Європейського союзу узгодили санкції проти восьми громадян Російської Федерації, відповідальних за атаку на українські кораблі.