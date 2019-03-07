Адвокат розповів про стан пораненого українського моряка

Фото: моряк Василь Сорока (facebook.com)

Адвокат розповів, що моряк очікує дату операції на руці

Адвокат Сергій Бадамшин розповів про стан здоров'я пораненого українського моряка в РФ Василя Сороки. Про це він написав у Facebook.

Він зазначив, що сьогодні відбулися слідчі дії в СУ ФСБ РФ з участю військовополоненого.

"Настрій традиційно позитивний і бойовий. На сьогоднішній день головне завдання - порятунок здоров'я пораненого моряка. Рука без змін: через перебиті сухожилля і нерви набряк нижче рани не спадає, функції не відновлюються", - розповів він про стан здоров'я моряка.

За його словами, всі аналізи на сьогоднішній день здані, зараз очікують дату операції на руці. Нагадаємо, російський лікар призначив Сороці проведення операції на пораненій руці.

Зазначимо, що сьогодні Сороці в РФ призначили психіатричну експертизу, що є неприпустимим у відношенні військовополонених.

Також РБК-Україна писало, що Московський міський суд відмовив у задоволенні скарг захисту шостий четвірки військовополонених українських моряків, серед яких і Василь Сорока. Моряків залишили під вартою до квітня.

Нагадаємо, 1 лютого (2 місяці після захоплення РФ українських моряків) лікар в СІЗО "Лефортово", куди напередодні перевели поранених українських військовополонених моряків, виявив у моряка Василя Сороки пошкодження ще одного м'язи.