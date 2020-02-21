ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Делом против Порошенко власть отвлекает внимание, - адвокат

Новости » Политика     21.02.2020 - 18:57
Делом против Порошенко власть отвлекает внимание, - адвокат
Фото: Игорь Головань (eurosolidarity.org)

Адвокат уверен, Офис президента оказывает политическое давление на Порошенко

Очередным неправосудным решением против пятого президента Украины Петра Порошенко власть пытается отвлечь внимание общества от неспособности защитить страну и граждан. Об этом на своей странице в Facebook заявил адвокат Порошенко Игорь Головань, передает РБК-Украина.

Напомним, 21 января Печерский райсуд Киева разрешил принудительный привод Петра Порошенко на допрос в Государственный бюро расследований (ГБР).

"Суд не сообщил народному депутату Порошенко о своем заседание, как этого требует статья 482-2 УПК Украины и нарушил территориальную подсудность, то есть постановление является очевидно неправосудным", - написал Головань.

Адвокат отмечает, что это юрисдикция не Печерского суда, а Шевченковского.

"Такую спешку и полное пренебрежение законом можно объяснить лишь политическим давлением со стороны Офиса президента, который - пользуясь случаем, напоминаем - задокументированный на так называемых "пленках Трубы". Уже в который раз всплеск активности правоохранителей приурочен к очередной заграничной поездки Петра Порошенко, которая запланирована на 25 февраля. Это является очевидным признаком прямого негласного и незаконного слежения за Порошенко со стороны действующей власти", - добавил Головань.

По его мнению, таким образом власть отвлекает внимание от неспособности защищать страну и граждан в кризисных ситуациях - на фронте, в экономике и в медицине.

"Это "решение" нарушает практику Европейского суда по правам человека и будет нами обжаловано, мы также подадим жалобу в Высший совет правосудия о привлечении судьи к ответственности", - отметил Головань.

Как писало РБК-Украина, ранее Игорь Головань подал иск на временно исполняющую обязанности председателя Государственного бюро расследования Ирину Венедиктову с целью опровержения информации относительно неявки Петра Порошенко на допросы в ГБР в качестве свидетеля.

Порошенко: Путин - куда большая опасность, чем коронавирус Дело чести: что мешает наказать виновных в расстреле Майдана
Новости Украины Порошенко ПетрГБРОфис президента
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь