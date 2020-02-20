Адвокат Порошенка подав позов проти Венедіктової

Фото: Ігор Головань (УНІАН)

Адвокат вимагає від голови ДБР спростування недостовірної інформації щодо неявки Порошенка на допити як свідка

Адвокат п'ятого президента України та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенко Ігор Головань подав позов на тимчасово виконуючу обов’язки голови Державного бюро розслідування Ірину Венедиктову з метою спростування недостовірної інформації щодо неявки Петра Порошенка на допити в ДБР у якості свідка. Про це Головань написав на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

Так, в нещодавньому інтерв'ю "Лівому берегу" Ірина Венедиктова розповіла, як в бюро просуваються справи проти Петра Порошенка та повідомила про його численні неявки на допити у якості свідка.

"Провадження просуваються дуже важко. Петро Олексійович не з’являється на допити. Є в нього така звичка. Що стосується безпосередньо розслідування, мені важко сказати, тому що я, знову ж таки, не є керівником органу досудового розслідування. Але що стосується організації, можу повідомити, що ми рухаємося в межах процесуального законодавства. По двох епізодах – перевищення лімітів неявки. І ми підготували пакети з доказами щодо приводу (силового - ред.), вони перенаправлені до Генеральної прокуратури. Ми маємо погоджувати це з прокуратурою, потім передавати матеріали до суду. Нехай суд вирішує, чи достатньо підстав для приводу", - заявила в інтерв'ю LB.ua Ірина Венедиктова.

У свою чергу, адвокат Петра Порошенка назвав цю інформацію неправдивою та подав відповідний позов з вимогою спростувати інформацію.

"Під керівництвом пані Венедіктової й надалі продовжуватиметься печерську аферу Труби, хоча вже неодноразово Київський апеляційний суд встановлював очевидний факт знаходження ДБР у Шевченківському районі столиці.Слідом за Трубою і його спільниками продовжує пані Венедіктова і поширювати брехню про начебто численні неявки Петра Порошенка на допити як свідка", - написав Головань.

Як писало РБК-Україна, 24 січня Петро Порошенко, перебуваючи в ДБР, заявляв про свою готовність у той же день дати свідчення по всіх справах і попереджав про заплановане відрядження 31 січня.

Нагадаємо, на 31 січня 2020 року був призначений допит Петра Порошенка у якості свідка у справі українських моряків.

На початку грудня Держбюро почало розслідування про можливу державну зраду Порошенко під час підписання Мінських угод.