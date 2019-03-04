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Адвокат Мангера заявив, що не планує забирати заставу

Новини » Суспільство    04.03.2019 - 16:27
Адвокат Мангера заявив, що не планує забирати заставу
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна/Віталій Носач)

Адвокат заявав, що Мангер має право на виїзд закордон

Сторона захисту Владислава Мангера, підозрюваного у замовленні вбивства Катерини Гандзюк, заявила, що не планує забирати заставу. Про це після судового засідання заявив адвокат Мангера Дмитро Ільченко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Також адвокат заявав, що Мангер має право виїзду закордон.

"Мангер залишається під обов'язком з'являтися за першим викликом. І цей обов'язок Мангер продовжує виконувати. Мангер має право виїзду закордон", - сказав адвокат.

Адвокат заявив , що не планує забирати заставу.

"Застава продовжує зберігатися на рахунках. Я як адвокат маю право її повернути, але нехай вона досі залишається на казначейському рахунку", - сказав адвокат.

Нагадаємо, зараз Шевченківський райсуд Києва розглядає клопотання про продовження запобіжного заходу Владиславу Мангеру. В ході засідання прокурор просив продовжити термін дії зобов'язань, покладених на підозрюваного. Натомість, суддя відмовив прокурору у цьому клопотанню.

Також сьогодні на 17:10 також призначене засідання Київського апеляційного суду, де розглядатимуть апеляційні скарги сторони захисту та сторони обвинувачення по справі Владислава Мангера.

Суд розгляне продовження запобіжного заходу Мангеру у понеділок
Новини України КиївКатерина ГандзюкВладислав МангерСуд
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