Адвокат Мангера заявив, що не планує забирати заставу

Адвокат заявав, що Мангер має право на виїзд закордон
Сторона захисту Владислава Мангера, підозрюваного у замовленні вбивства Катерини Гандзюк, заявила, що не планує забирати заставу. Про це після судового засідання заявив адвокат Мангера Дмитро Ільченко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Також адвокат заявав, що Мангер має право виїзду закордон.
"Мангер залишається під обов'язком з'являтися за першим викликом. І цей обов'язок Мангер продовжує виконувати. Мангер має право виїзду закордон", - сказав адвокат.
Адвокат заявив , що не планує забирати заставу.
"Застава продовжує зберігатися на рахунках. Я як адвокат маю право її повернути, але нехай вона досі залишається на казначейському рахунку", - сказав адвокат.
Нагадаємо, зараз Шевченківський райсуд Києва розглядає клопотання про продовження запобіжного заходу Владиславу Мангеру. В ході засідання прокурор просив продовжити термін дії зобов'язань, покладених на підозрюваного. Натомість, суддя відмовив прокурору у цьому клопотанню.
Також сьогодні на 17:10 також призначене засідання Київського апеляційного суду, де розглядатимуть апеляційні скарги сторони захисту та сторони обвинувачення по справі Владислава Мангера.