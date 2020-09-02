В Україні можуть скасувати судовий збір при оскарженні адмінштрафу

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В Україні можуть скасувати судовий збір при оскарженні постанови про стягнення адміністративного штрафу. Верховна рада України ухвалила за основу відповідний законопроект №3424.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 315 парламентарів.

Також цей документ вносить зміни до частини четвертої статті 288 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що замінюють застарілу дефініцію "державне мито" на "судовий збір".

У пояснювальній записці підкреслюється, що, згідно нової правової позиції Верховного суду, у випадках оскарження постанов у справах про адмінправопорушення, скаржнику (позивачу) необхідно сплачувати судовий збір. Він дорівнює 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - на сьогодні це 420,40 гривень.

"Наприклад, у випадку оскарження до суду постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 гривень необхідно буде спочатку сплатити судовий збір в розмірі 420,40 гривень, що майже в 25 разів перевищує суму самого штрафу", - вказано у пояснювальній.

Нагадаємо, народні депутати повернулися до роботи після літніх канікул: спікер Верховної ради України Дмитро Разумков відкрив четверту сесію парламенту.