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Адмінсуд відмовився оцінювати дії детективів у закритій справі "Роттердам+", - НАБУ

Київ, Четвер 14 січня 2021 17:07
Адмінсуд відмовився оцінювати дії детективів у закритій справі "Роттердам+", - НАБУ
Фото: НАБУ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Шостий апеляційний адміністративний суд постановив, що адміністративні суди не мають повноважень оцінювати дії детективів НАБУ під час 4 років безрезультатного розслідування справи "Роттердам+".

Про це йдеться в повідомленні Національного антикорупційного бюро у Telegram-каналі.

"НАБУ переконане, що Окружний адміністративний суд Києва не може надавати оцінку доказам в кримінальному судочинстві, адже це поза його компетенцією. Апеляційний суд також дійшов висновку, що справа не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства і закрив провадження", - повідомило НАБУ.

В бюро також нагадали, що восени 2020 року Окружний адмінсуд визнав незаконними дії детективів НАБУ, які в ході розслідування власними силами готували довідки про можливий збиток від дії формули.

12 січня 2021 року Апеляційний суд ухвалив рішення, що Окружний адмінсуд не мав повноважень надавати оцінок діям прокурорів.

Нагадаємо, 27 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+" через відсутність збитків від дії формули.

Це рішення прокуратури підтвердив Офіс генерального прокурора, а також Вищий антикорупційний суд.

Рішення ВАКС про законність закриття справи вступило в законну силу 17 листопада 2020 року, з цієї дати справа вважається закритою.

Однак паралельно за позовом заводу Ігоря Коломойского Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування.

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