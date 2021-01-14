Админсуд отказался оценивать действия детективов в закрытом деле "Роттердам+", - НАБУ

Фото: НАБУ (РБК-Украина)

Шестой апелляционный административный суд постановил, что административные суды не имеют полномочий оценивать действия детективов НАБУ во время 4 лет безрезультатного расследования дела "Роттердам+".

Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро в Telegram-канале.

"НАБУ убеждено, что Окружной административный суд Киева не может давать оценку доказательствам в уголовном судопроизводстве, ведь это вне его компетенции. Апелляционный суд также пришел к выводу, что дело не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства и закрыл производство", - сообщил НАБУ.

В бюро также напомнили, что осенью 2020 года Окружной админсуд признал незаконными действия детективов НАБУ, которые в ходе расследования собственными силами готовили справки о возможном ущербе от действия формулы.

12 января 2021 года Апелляционный суд принял решение, что Окружной админсуд не имел полномочий давать оценок действиям прокуроров.

Напомним, 27 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам+" за отсутствие убытков от действия формулы.

Это решение прокуратуры подтвердил Офис генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд.

Решение ВАКС о законности закрытия дела вступило в законную силу 17 ноября 2020 года, с этой даты дело считается закрытым.

Однако параллельно по иску завода Игоря Коломойского Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование.