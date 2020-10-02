В Офісі генпрокурора підтвердили законність закриття справи "Роттердам+"

Фото: Офіс генерального прокурора (РБК-Україна)

Офіс генерального прокурора залишив у силі рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття справи "Роттердам+" через відсутність доказів провини підозрюваних.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

"Офіс отримав запит від НАБУ щодо необхідності відновити розслідування по справі та передати матеріали в суд, попри те, що термін розслідування практично закінчився, а поточні докази та експертизи не дозволяють визнати формулу некоректної. Офіс генпрокурора прийняв рішення залишити в силі рішення САП про закриття справи", - повідомив співрозмовник.

Таким чином, станом на 2 жовтня, відсутність складу злочину у формулі "Роттердам+" підтвердили Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Офіс генпрокурора, а також Вищий антикорупційний суд (ВАКС) за позовом екс-нардепа Віктора Чумака.

Нагадаємо, 24 вересня Вищий антикорупційний суд, розглянувши позов екс-нардепа Чумака, підтвердив законність рішення САП про закриття справи "Роттердам+".

Після цієї заяви в ВАКС проти закриття справи подали Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського та "Центр протидії корупції". 25 вересня їх заяви об'єднані в загальне виробництво.

Справа "Роттердам+" була закрита прокуратурою 27 серпня через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як за ініціативою НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила завдання збитків.

Як відомо, формула діяла у 2016-2019 роках для визначення ринкової вартості вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії, і автоматично припинила дію з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промислових споживачів зросла.