Администрация Трампа сокращает сотни сотрудников "Голоса Америки", - NYT

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о массовых увольнениях в телерадиокомпании "Голос Америки" и ряде других СМИ, финансируемых американским правительством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times .

Сообщается, что под сокращение попали 639 сотрудников "Голоса Америки". При этом массовые увольнения не коснулись радиостанции Radio Marti, которая вещает на Кубу и пользуется поддержкой республиканских конгрессменов кубинского происхождения с антикоммунистическими взглядами.

Представитель администрации в Агентстве глобальных медиа США Кэри Лейк заявила, что эти сообщения об увольнении являются "давно назревшей попыткой ликвидировать раздувшуюся безответственную бюрократию".

По ее словам, она будет сотрудничать с Госдепартаментом и Конгрессом, "чтобы обеспечение населения об Америке было модернизировано, и происходило эффективно и согласовано с внешней политикой США".

Она также добавила, что в целом ликвидировано около 1400 рабочих мест, осталось уволить только 250 человек.

Интересно, что радиостанция "Радио Свобода", созданная во времена холодной войны для вещания в страны восточного блока, избежала закрытия благодаря поддержке правительства Чехии.