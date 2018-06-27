Адміністрація Трампа вважає підтримку України важливим питанням, - Держдеп

Гройсман у Данії провів зустріч з заступник держсекретаря США Джоном Салліваном

Адміністрація президента США Дональна Трампа вважає підтримку України важливим питанням. Про це заявив заступник державного секретаря США Джон Салліван під час зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Данії, повідомляє прес-служба українського уряду.

"Ми приділяємо велику увагу вашій державі. Адміністрація президента Трампа вважає підтримку України на шляху до процвітання важливим питанням", - сказав Салліван.

Як зазначається, у ході зустрічі обговорювалися питання інвестиційної співпраці і енергетичного співробітництва в контексті протидії будівництву газопроводу "Північний потік -2", а також забезпечення сталого транзиту палива потужностями української ГТС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гройсман назвав "Північний потік-2" новим видом гібридної зброї Росії.