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Адміністрація Трампа вважає підтримку України важливим питанням, - Держдеп

НовиниПолітика    27.06.2018 - 12:14
Фото: Джон Салліван (ar.usembassy.gov)
Фото: Джон Салліван (ar.usembassy.gov)

Гройсман у Данії провів зустріч з заступник держсекретаря США Джоном Салліваном

Адміністрація президента США Дональна Трампа вважає підтримку України важливим питанням. Про це заявив заступник державного секретаря США Джон Салліван під час зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Данії, повідомляє прес-служба українського уряду.

"Ми приділяємо велику увагу вашій державі. Адміністрація президента Трампа вважає підтримку України на шляху до процвітання важливим питанням", - сказав Салліван.

Як зазначається, у ході зустрічі обговорювалися питання інвестиційної співпраці і енергетичного співробітництва в контексті протидії будівництву газопроводу "Північний потік -2", а також забезпечення сталого транзиту палива потужностями української ГТС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гройсман назвав "Північний потік-2" новим видом гібридної зброї Росії.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Володимир Гройсман, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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