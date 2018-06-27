Администрация Трампа считает поддержку Украины важным вопросом, - Госдеп

Гройсман в Дании провел встречу с замгоссекретаря США Джоном Салливаном

Администрация президента США Дональна Трампа считает поддержку Украины важным вопросом. Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Джон Салливан во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Дании, сообщает пресс-служба украинского правительства.

"Мы уделяем большое внимание вашему государству. Администрация президента Трампа считает поддержку Украины на пути к процветанию важным вопросом", - сказал Салливан.

Как отмечается, в ходе встречи обсуждались вопросы инвестиционного сотрудничества и энергетического сотрудничества в контексте противодействия строительству газопровода "Северный поток -2", а также обеспечение устойчивого транзита топлива мощностями украинской ГТС.

Напомним, ранее сообщалось, что Гройсман назвал "Северный поток-2" новым видом гибридного оружия России.