Гройсман назвав "Північний потік-2" новим видом гібридної зброї Росії

Натомість Україна пропонує європейським споживачам надійний і захищений спосіб постачання газу

Російський газопровід "Північний потік-2", який будується у країнах Європейського союзу, є новим видом гібридної зброї Росії. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у ході час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Данії Ларсом Люкке Расмуссеном, передає прес-служба Кабміну.

"Україна пропонує європейським споживачам надійний і захищений спосіб постачання газу - на противагу російському проекту "Північний потік - 2". Це не просто газопровід. Це новий вид гібридної зброї, яка поставить в залежність всі країни-споживачі. Україна пропонує захист і надійне постачання газу до європейських споживачів", - сказав Гройсман.

У свою чергу Ларс Люкке Расмуссен запропонував винести обговорення проекту на загальноєвропейський рівень, з метою серйозно і зважено проаналізувати всі ризики і роль України, як транзитера палива.

#ПівнічнийПотік2

Хочу, щоб мене почули європейські партнери. Це не газопровід, це новий вид гібридної зброї Росії, яка поставить у залежність всіх споживачів. Ми пропонуємо захист і надійне постачання до європейських країн через свою ГТС. #NordStream2 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 26, 2018

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький назвав будівництво російського газопроводу Nord Stream 2 загрозою як для України, так і для Польщі.