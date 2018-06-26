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Гройсман назвав "Північний потік-2" новим видом гібридної зброї Росії

НовиниПолітика    26.06.2018 - 15:28
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Натомість Україна пропонує європейським споживачам надійний і захищений спосіб постачання газу

Російський газопровід "Північний потік-2", який будується у країнах Європейського союзу, є новим видом гібридної зброї Росії. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у ході час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Данії Ларсом Люкке Расмуссеном, передає прес-служба Кабміну.

"Україна пропонує європейським споживачам надійний і захищений спосіб постачання газу - на противагу російському проекту "Північний потік - 2". Це не просто газопровід. Це новий вид гібридної зброї, яка поставить в залежність всі країни-споживачі. Україна пропонує захист і надійне постачання газу до європейських споживачів", - сказав Гройсман.

У свою чергу Ларс Люкке Расмуссен запропонував винести обговорення проекту на загальноєвропейський рівень, з метою серйозно і зважено проаналізувати всі ризики і роль України, як транзитера палива.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький назвав будівництво російського газопроводу Nord Stream 2 загрозою як для України, так і для Польщі.

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Теги публікації: Северный поток-2  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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