Министерство юстиции США без лишнего шума проинформировало европейских чиновников о том, что Соединенные Штаты выходят из многонациональной группы. Она была создана для расследования действий людей, ответственных за вторжение в Украину, включая Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Решение о выходе из Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины является последним свидетельством отхода администрации Дональда Трампа от обязательства Джозефа Байдена привлечь Путина к личной ответственности.

Группа была создана с целью привлечения руководства России, а также ее союзников в Беларуси, Северной Корее и Иране к ответственности за категорию преступлений, определяемую в соответствии с международным правом и договорами как агрессия, нарушающая суверенитет другой страны. Администрация Байдена присоединилась к центру в 2023 году,

Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, ожидается, что решение будет объявлено 17 марта в электронном письме сотрудникам и членам головной организации группы - Агентства Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия, более известного как Евроюст.

Соединенные Штаты были единственной страной за пределами Европы, сотрудничавшей с группой, направив в Гаагу старшего прокурора Министерства юстиции для работы со следователями из Украины, стран Балтии и Румынии.

Администрация Трампа также сокращает работу, выполняемую Группой по ответственности за военные преступления, созданной в 2022 году тогдашним генеральным прокурором Мерриком Гарландом и укомплектованной опытными прокурорами. Она была призвана координировать усилия Министерства юстиции по привлечению к ответственности россиян, ответственных за зверства, совершенные после полномасштабного вторжения три года назад.

"Военным преступникам негде укрыться", - заявил Гарланд, объявляя о создании подразделения.

Он добавил, что министерство "будет использовать все возможности для привлечения к ответственности тех, кто совершает военные преступления и другие злодеяния в Украине".

Международная группа

Во время администрации Байдена группа, известная как WarCAT, сосредоточилась на важной вспомогательной роли: предоставлении перегруженным прокурорам и правоохранительным органам Украины материально-технической помощи, обучения и прямой помощи в передаче обвинений в военных преступлениях, совершенных россиянами, в украинские суды.

Команда действительно возбудила одно значимое дело. В декабре 2023 года прокуроры США впервые применили закон о военных преступлениях с момента его принятия почти три десятилетия назад, чтобы заочно предъявить обвинение четырем российским солдатам в пытках американца, проживавшего в Херсонской области Украины.

Президент Трамп сблизился Путиным, вступив в конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским, зайдя так далеко, что ложно предположил, что Украина сыграла определенную роль в провоцировании жестокого и незаконного военного вторжения России.

"Вам не следовало этого начинать", - сказал Трамп в феврале, имея в виду лидеров Украины. "Вы могли бы заключить сделку". Он продолжил, назвав Зеленского "диктатором без выборов" и заявив, что тот "проделал ужасную работу" на своем посту.

Администрация Трампа не привела никаких причин для выхода из следственной группы, кроме того же объяснения, что и для других кадровых и политических шагов: необходимость перераспределения ресурсов, сообщили источники.