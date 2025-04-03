Администрация Трампа обсуждала нацбезопасность в 20 групповых чатах Signal, - Politico
Команда советника президента США по вопросам национальной безопасности Майка Уолтца использовала минимум 20 групп в мессенджере Signal для обсуждения чувствительных вопросов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По информации источников издания, команда Уолтца регулярно создавала чаты в Signal для внутреннего обсуждения вопросов безопасности.
Двое из четырех человек, которые были добавлены в эти чаты, заявили, что лично участвовали или знают о существовании не менее 20 таких групп. Все четверо подтвердили, что в обсуждениях поднимались вопросы на тему конфиденциальной информации, касающиеся Украины, Китая, Ближнего Востока и ситуации в Секторе Газа.
Масштабы использования Signal в администрации Трампа оказались большими, чем сообщалось ранее. Это позволяет предположить, что приложение активно применялось для внутриправительственных коммуникаций.
"Это было обычной практикой - проводить чаты на любую тему национальной безопасности", - заявил один из источников. По его словам, в таких обсуждениях участвовали представители правительства США и высокопоставленные чиновники.
Один из собеседников также отметил, что Уолтц фактически выстроил систему коммуникаций Совета национальной безопасности на основе Signal.
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз рассказал, что использование Signal разрешено на правительственных устройствах, а некоторые учреждения автоматически устанавливают его на служебные телефоны. По его словам, это приложение применяли как в администрации Байдена, так и во время президентства Трампа.
Хьюз добавил, что "это один из утвержденных методов коммуникации, но не основной и даже не второстепенный".
"Это один из многих разрешенных методов для несекретных материалов при условии, что пользователь обеспечивает сохранность записей. Любое обвинение в использовании для обмена секретной информацией, на 100% не соответствует действительности", - отметил спикер Совета нацбезопасности.
Собеседники Politico не подтвердили, передавалась ли через этот мессенджер секретная информация. Однако они отметили, что обсуждения касались важных аспектов работы системы национальной безопасности.
Скандал вокруг использования Signal
В конце марта в Соединенных Штатах разразился громкий скандал. Советник президента по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц случайно добавил редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в групповой чат, в котором обсуждались планы авиаударов по объектам хуситов в Йемене.
Учитывая резонанс, вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил президенту Дональду Трампу уволить Уолтца. Однако глава государства отказался, чтобы не дать "либеральным СМИ" и демократам повода заявить о своей правоте.
Кроме того, вчера 2 апреля издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что Уолтц его команда якобы пользовались незащищенной электронной почтой Google для ведения правительственных дел.
Однако у Трампа заявили, что Уолтц не пересылал по Gmail секретную информацию.
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