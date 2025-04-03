Адміністрація Трампа обговорювала нацбезпеку в 20 групових чатах Signal, - Politico
Команда радника президента США з питань національної безпеки Майка Волца використовувала мінімум 20 груп у месенджері Signal для обговорення чутливих питань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За інформацією джерел видання, команда Волца регулярно створювала чати в Signal для внутрішнього обговорення питань безпеки.
Двоє з чотирьох осіб, які були додані до цих чатів, заявили, що особисто брали участь або знають про існування щонайменше 20 таких груп. Усі четверо підтвердили, що в обговореннях порушувалися питання на тему конфіденційної інформації, що стосувалися України, Китаю, Близького Сходу та ситуації в Секторі Газа.
Масштаби використання Signal в адміністрації Трампа виявилися більшими, ніж повідомлялося раніше. Це дозволяє припустити, що застосунок активно використовували для внутрішньоурядових комунікацій.
"Це було звичайною практикою - проводити чати на будь-яку тему національної безпеки", - заявило одне з джерел. За його словами, в таких обговореннях брали участь представники уряду США та високопосадовці.
Один зі співрозмовників також зазначив, що Волц фактично вибудував систему комунікацій Ради національної безпеки на основі Signal.
Прес-секретар Ради національної безпеки Браян Г'юз розповів, що використання Signal дозволене на урядових пристроях, а деякі установи автоматично встановлюють його на службові телефони. За його словами, цей додаток застосовували як в адміністрації Байдена, так і під час президентства Трампа.
Г'юз додав, що "це один із затверджених методів комунікації, але не основний і навіть не другорядний".
"Це один із багатьох дозволених методів для несекретних матеріалів за умови, що користувач забезпечує збереження записів. Будь-яке звинувачення у використанні для обміну секретною інформацією, на 100% не відповідає дійсності", - сказав речник Ради нацбезпеки.
Співрозмовники Politico не підтвердили, чи передавалася через цей месенджер секретна інформація. Однак вони зазначили, що обговорення стосувалися важливих аспектів роботи системи національної безпеки.
Скандал довкола використання Signal
Наприкінці березня у Сполучених Штатах спалахнув гучний скандал. Радник президента з питань нацбезпеки Майк Волц випадково додав редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга до групового чату, в якому обговорювалися плани авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені.
З огляду на резонанс, віце-президент США Джей Ді Венс запропонував президенту Дональду Трампу звільнити Волца. Однак глава держави відмовився, щоб не дати "ліберальним ЗМІ" та демократам приводу заявити про свою правоту.
Крім того, вчора 2 квітня видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що Волц і його команда начебто користувалися незахищеною електронною поштою Google для ведення урядових справ.
Однак у Трампа заявили, що Волц не пересилав по Gmail секретну інформацію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.