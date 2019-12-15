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Адміністрація Трампа має намір скоротити чисельність військ в Афганістані

Новини » Політика     15.12.2019 - 04:34
Адміністрація Трампа має намір скоротити чисельність військ в Афганістані
Ілюстративне фото (globallookpress.com)

Йдеться про виведення понад 4-х тисяч військових

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір оголосити про виведення понад 4000 військовослужбовців з Афганістану на початку наступного тижня. Про це передає РБК-Україна з посиланням на NBC-News.

Інформацію журналістам повідомили троє нинішніх і колишніх посадових осіб США. Вони заявляють, що в результаті виведення піде від 8000 до 9000 американських військовослужбовців.

Трамп дав зрозуміти своїм радникам ще на початку цього року, що він хоче вивести всі війська з Афганістану до виборів президента, які заплановані на листопад 2020 року.

Чиновники не сказали, коли почнеться вивід, але охарактеризували його як поетапну дію, яка відбудеться протягом декількох місяців.

В той же час представник збройних сил США в Афганістані не підтвердив інформацію про виведення військ. Принаймні, зараз йому про таке рішення не відомо.

"Сили США не отримали накази про скорочення чисельності військ в Афганістані. Ми як і раніше повністю віддані місії "Рішуча підтримка" і нашим афганським партнерам і зосереджені на нашій головної мети: забезпечити, щоб Афганістан ніколи більше не використовувався в якості притулку для терористів, що загрожують Сполученим Штатам, нашим союзникам або нашим інтересам", - сказав представник.

Нагадаємо, в листопаді NBC стало відомо, що Пентагон розробляє план швидкого виведення американських військових з Афганістану на випадок, якщо президент США Дональд Трамп раптово вирішить віддати наказ.

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