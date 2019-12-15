Администрация Трампа намерена сократить численность войск в Афганистане

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Речь идет о выводе более 4-х тысяч военных

Администрация президента США Дональда Трампа намерена объявить о выводе более 4000 военнослужащих из Афганистана в начале следующей недели. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на NBC-News.

Информацию журналистам сообщили трое нынешних и бывших должностных лиц США. Они заявляют, что а результате вывода уйдет от 8000 до 9000 американских военнослужащих.

Трамп дал понять своим советникам еще в начале этого года, что он хочет вывести все войска из Афганистана до выборов президента, запланированных на ноябрь 2020 года.

Чиновники не сказали, когда начнется вывод, но охарактеризовали его как поэтапное действие, которое произойдет в течение нескольких месяцев.

В то же время представитель вооруженных сил США в Афганистане не подтвердил информацию о выводе войск. По крайней мере, сейчас ему о таком решении не известно.

"Силы США не получили приказы о сокращении численности войск в Афганистане. Мы по-прежнему полностью привержены миссии "Решительная поддержка" и нашим афганским партнерам и сосредоточены на нашей главной цели: обеспечить, чтобы Афганистан никогда больше не использовался в качестве убежища для террористов, которые угрожают Соединенным Штатам, нашим союзникам или нашим интересам", - сказал представитель.

Напомним, в ноябре NBC стало известно, что Пентагон разрабатывает план по быстрому выводу американских военных из Афганистана на случай, если президент США Дональд Трамп внезапно решит отдать приказ.