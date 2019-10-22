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Пентагон розробляє плани повного виведення військ США з Афганістану, - NBC

Новини » В світі    22.10.2019 - 05:27
Пентагон розробляє плани повного виведення військ США з Афганістану, - NBC
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

У Пентагоні не виключають того, що виведення військ США з Сирії був "репетицією" виводу військ з Афганістану.

Пентагон розробляє план зі швидкого виведення американських військових з Афганістану на випадок, якщо президент США Дональд Трамп раптово вирішить віддати наказ. Про це повідомили дійсні та колишні представники Пентагону, передає РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За словами співрозмовників телеканалу, планування виведення військ це просто запобіжний захід, а в даний час ніяких відповідних вказівок з Білого дому не надходило.

Один з військових чиновників, на яких посилається NBC News, назвав це "розсудливим плануванням". Інший посадовець охарактеризував рішення Трампа вивести сили із Сирії як "генеральну репетицію" того, що може статися в Афганістані.

Нагадаємо, США почали скорочувати присутність в Афганістані, незважаючи на відсутність мирної угоди з талібами.

Також РБК-Україна повідомляло, що на початку вересня президент США Дональд Трамп оголосив про припинення мирних переговорів з талібами. Трамп назвав причиною припинення переговорів криваві атаки "Талібану", які тривають в Афганістані.

Військовослужбовці США розміщені в Афганістані з жовтня 2001 року. Зараз там дислоковано близько 14 тисяч американських солдатів і офіцерів. За майже 18 років бойових дій Афганістану забрав 2,4 тисячі життів військових США і незліченної кількості афганців.

21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска покидают зону боевых действий на северо-востоке Сирии, однако небольшое количество американских военнослужащих останется в других регионах Сирии для обеспечения безопасности нефти.

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