Адміністрація США схвалила оборонну угоду з Тайванем на 100 млн доларів

Як підрядники названі концерн Raytheon Technologies і корпорація Lockheed Martin.

"Запланований продаж служить національним і економічним інтересам США, а також інтересам в області безпеки, оскільки сприяє триваючим зусиллям одержувача в області модернізації своїх збройних сил і підтримки надійного оборонного потенціалу. Пропонований продаж може підвищити безпеку одержувача і сприятиме політичній стабільності, військовому балансу, економіці і прогресу в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Сума угоди становить 100 млн доларів.

Американська адміністрація вже офіційно повідомила Конгрес про дане рішення. У законодавчого органу тепер є 30 днів на вивчення цих військових контрактів і їх можливе блокування.