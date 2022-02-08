RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Адміністрація США схвалила оборонну угоду з Тайванем на 100 млн доларів

Автор: Артур Родивилов

Держдепартамент США схвалив надання Тайваню послуг і продаж обладнання для технічної "підтримки, обслуговування і вдосконалення" зенітних ракетних комплексів. Угоду планується виконувати в рамках програми обслуговування ЗРК Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство зі співробітництва в галузі безпеки (DSCA) Міністерства оборони США.

Як підрядники названі концерн Raytheon Technologies і корпорація Lockheed Martin.

"Запланований продаж служить національним і економічним інтересам США, а також інтересам в області безпеки, оскільки сприяє триваючим зусиллям одержувача в області модернізації своїх збройних сил і підтримки надійного оборонного потенціалу. Пропонований продаж може підвищити безпеку одержувача і сприятиме політичній стабільності, військовому балансу, економіці і прогресу в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Сума угоди становить 100 млн доларів.

Американська адміністрація вже офіційно повідомила Конгрес про дане рішення. У законодавчого органу тепер є 30 днів на вивчення цих військових контрактів і їх можливе блокування.

Нагадаємо, що США і Японія обговорили загрозу Китаю Тайваню. Обидві країни стурбовані.

Раніше повідомлялося, що Тайвань просить Китай уникати війни. Про це заявила президент Тайваню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тайвань