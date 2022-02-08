Адміністрація США схвалила оборонну угоду з Тайванем на 100 млн доларів

Держдепартамент США схвалив надання Тайваню послуг і продаж обладнання для технічної "підтримки, обслуговування і вдосконалення" зенітних ракетних комплексів. Угоду планується виконувати в рамках програми обслуговування ЗРК Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство зі співробітництва в галузі безпеки (DSCA) Міністерства оборони США.
Як підрядники названі концерн Raytheon Technologies і корпорація Lockheed Martin.
"Запланований продаж служить національним і економічним інтересам США, а також інтересам в області безпеки, оскільки сприяє триваючим зусиллям одержувача в області модернізації своїх збройних сил і підтримки надійного оборонного потенціалу. Пропонований продаж може підвищити безпеку одержувача і сприятиме політичній стабільності, військовому балансу, економіці і прогресу в регіоні", - йдеться в повідомленні.
Сума угоди становить 100 млн доларів.
Американська адміністрація вже офіційно повідомила Конгрес про дане рішення. У законодавчого органу тепер є 30 днів на вивчення цих військових контрактів і їх можливе блокування.
Нагадаємо, що США і Японія обговорили загрозу Китаю Тайваню. Обидві країни стурбовані.
Раніше повідомлялося, що Тайвань просить Китай уникати війни. Про це заявила президент Тайваню.