UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Администрация США одобрила оборонную сделку с Тайванем на 100 млн долларов

Автор: Артур Родивилов

Госдепартамент США одобрил предоставление Тайваню услуг и продажу оборудования для технической "поддержки, обслуживания и совершенствования" зенитных ракетных комплексов. Соглашение планируется выполнять в рамках программы обслуживания ЗРК Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) Министерства обороны США.

В качестве подрядчиков названы концерн Raytheon Technologies и корпорация Lockheed Martin.

"Предполагаемая продажа служит национальным и экономическим интересам США, а также интересам в области безопасности, поскольку содействует продолжающимся усилиям получателя в области модернизации своих вооруженных сил и поддержания надежного оборонного потенциала. Предлагаемая продажа может повысить безопасность получателя и будет способствовать политической стабильности, военному балансу, экономике и прогрессу в регионе", - говорится в сообщении.

Сумма сделки составляет 100 млн долларов.

Американская администрация уже официально уведомила Конгресс о данном решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на изучение этих военных контрактов и их возможное блокирование.

Напомним, что США и Япония обсудили угрозу Китая Тайваню. Обе страны обеспокоены.

Ранее сообщалось, что Тайвань просит Китай избегать войны. Об этом заявила президент Тайваня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тайвань