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Администрация Байдена ускоряет поставки оружия в Украину, - CNN

Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США ускоряют поставки оружия в Украину. Главная цель США - поставить Украину на прочную основу до 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Time

Помощь Украине от США

Напомним, ранее стало известно, что президент США Джо Байден сегодня, 12 декабря, объявит новый пакет военной помощи Украине.

В него, в частности, должны войти системы ПВО и артиллерия.

Заметим, что прошли и пакет помощи был объявлен только 7 декабря. Тогда администрация президент США Джо Байдена объявила о выделении Украине пакета оборонной помощи на 988 млн долларов.

А осенью Пентагон объяснил, что еженедельно будет отправлять Украине партии оружия. По их словам, это необходимо, чтобы успеть выделить Киеву оставшуюся помощь.

Также представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что Штаты после одобрения Конгрессом США помощи Украине на 60 млрд долларов в апреле 2024 года поставили украинской стороне 83% обещанных боеприпасов и 67% средств ПВО.

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