ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В адміністрації Путіна виявили випадки коронавірусу

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 10:57
В адміністрації Путіна виявили випадки коронавірусу
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Зокрема, один випадок захворювання виявлений і в управлінні справами президента РФ

В адміністрації президента Росії Володимира Путіна у чиновників виявили коронавірус. Про це повідомляють росЗМІ.

Як наголошується, коронавірус виявили у двох людей. Крім того, ще один випадок захворювання виявлений і в управлінні справами президента РФ.

Прес-секретар управління справами Олена Крилова заявила журналістам, що їй про це нічого не відомо.

Додамо, у Росії за добу виявили 196 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих коронавірусом зросла до 1036.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила спеціальний поїзд Київ-Москва-Київ для евакуації українців і повернення додому громадян Росії через коронавірус.

Також 18 березня Росія заборонила в'їзд жителям ОРДЛО без російського паспорта. Обмеження були введені, щоб не допустити поширення коронавірусу. Однак, 23 березня Російська Федерація дозволила в'їзд жителям окупованого Донбасу.

Раніше РБК-Україна писало, що на окупованому Донбасі через пандемію коронавірусу можуть ввести частковий карантин.

В Україні можуть переглянути карантинні обмеження для людей працездатного віку  Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 27 березня
Новини України КоронавірусВолодимир Путін
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся