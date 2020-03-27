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В администрации Путина выявили случаи коронавируса

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 10:57
В администрации Путина выявили случаи коронавируса
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

В частности, один случай заболевания обнаружен и в управлении делами президента РФ

В администрации президента России Владимира Путина у чиновников обнаружили коронавирус. Об этом сообщают росСМИ.

Как отмечается, коронавирус выявили у двух человек. Кроме того, еще один случай заболевания обнаружен и в управлении делами президента РФ.

Пресс-секретарь управделами Елена Крылова заявила журналистам, что ей об этом ничего не известно.

Добавим, в России за сутки выявили 196 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших коронавирусом выросло до 1036.

Напомним, "Укрзализныця" назначила специальный поезд Киев-Москва-Киев для эвакуации украинцев и возвращения домой граждан России из-за коронавируса.

Также 18 марта Россия запретила въезд жителям ОРДЛО без российского паспорта. Ограничения были введены, чтобы не допустить распространение коронавируса. Однако, 23 марта Российская Федерация разрешила въезд жителям оккупированного Донбасса.

Ранее РБК-Украина писало, что на оккупированном Донбассе из-за пандемии коронавируса могут ввести частичный карантин.

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