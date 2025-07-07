Стало известно, где Месси может продолжить карьеру: переговоры уже идут
Саудовский гранд "Аль-Ахли" хочет видеть в своем составе легендарного аргентинца Лионеля Месси после завершения его контракта в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на L'Équipe.
Что известно о потенциальном переходе Месси в "Аль-Ахли"
Клуб нацелен пригласить восьмикратного обладателя "Золотого мяча", как только тот станет свободным агентом, то есть с января 2026 года. Контракт Месси с "Интер Майами" завершается 31 декабря 2025 года.
Арабский мир активно стремится привлечь Лионеля Месси в свою футбольную лигу, особенно учитывая подготовку к проведению Чемпионата мира 2034 года.
Клуб "Аль-Ахли" уже не впервые проявляет интерес к аргентинскому форварду. Руководство клуба делало предложение Месси еще до его перехода в МЛС, однако тогда звездный игрок выбрал "Интер Майами".
Месси в МЛС
Лионель Месси присоединился к "Интер Майами" в статусе свободного агента после завершения контракта с ПСЖ в 2023 году.
Флоридский клуб опередил в борьбе за аргентинца "Барселону" и саудовский "Аль-Хиляль".
По данным инсайдеров, сделку удалось заключить благодаря поддержке руководства МЛС, которая включала финансовые бонусы от Apple и Adidas.
После перехода в МЛС Месси стал амбассадором лиги и ключевой фигурой "Интер Майами".
38-летний нападающий в сезоне 2025 провел 24 матча за Интер Майами во всех турнирах, забив 16 голов и сделав шесть ассистов.
Что известно об "Аль-Ахли":
- Саудовский футбольный клуб из города Джидда, основанный в 1937 году.
- Один из самых титулованных клубов страны - многократный чемпион Саудовской Аравии, обладатель национального Кубка и Суперкубка.
- В 2023 году вернулся в элиту после одного сезона в Первой лиге.
- Принадлежит Фонду государственных инвестиций Саудовской Аравии (PIF), который также владеет "Аль-Насром", "Аль-Иттихадом" и "Аль-Хилялем".
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