Адаптивний карантин, зустріч Зеленського з Макроном та Шольцем, перейменування міста: новини за 15 грудня

Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні, в Брюсселі відбулася зустріч "нормандської трійки", Верховна рада підтримала перейменування Володимир-Волинського. Докладніше про те, що сталося в середу, 15 грудня – в матеріалі РБК-Україна.

Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня

Кабінет міністрів продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року. Таким чином, обмеження діятимуть щонайменше протягом I кварталу наступного року.

Подробиці адаптивного карантину - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський зустрівся з Макроном і новим канцлером Німеччини

У середу, 15 грудня, в Брюсселі відбулася зустріч "нормандської трійки" - президента України Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном. В ході зустрічі вони обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі.

Шольц і Макрон погодилися продовжити активну роботу в нормандському форматі і забезпечити виконання рішень, прийнятих в Парижі 9 грудня 2019 року. Лідери трьох країн також домовилися докласти зусиль для досягнення реального прогресу в стабілізації ситуації на Донбасі. Вони закликали Росію до відновлення конструктивної роботи в нормандському форматі.

Більше не Володимир-Волинський. Рада підтримала перейменування міста

Верховна рада України прийняла проект постанови про перейменування міста Володимир-Волинський. Рішення підтримали 348 голосами. Народні депутати прийняли постанову №6378, яка передбачає перейменування міста Володимир-Волинський на Володимир.

Місто є одним із найдавніших в Україні і його перейменування ініціювали для того, щоб повернути йому історичну назву. Коли місто увійшло до складу Російської імперії, воно отримало до своєї назви приставку "-Волинський". Це потрібно було для того, щоб відрізняти його від російського міста Володимир-на-Клязьмі.

Сенат США погодив оборонний бюджет. Україні виділили 300 млн доларів

Верхня палата Конгресу США погодила оборонний бюджет на суму 770 млрд доларів. Документ був направлений на підпис президенту Джо Байдену.

Законопроєкт передбачає фінансування й визначення політики Пентагону. Протягом останніх шести років документ погоджують на двопартійній основі.

В Чернівцях затримали водія зі смертельною дозою алкоголю в крові

У Чернівцях зупинили п'яного водія на Range Rover, драгер показав концентрацію алкоголю в крові на рівні 5,0 проміле. Це вважається відносно смертельною дозою. На водія склали протокол.

Зазначимо, допустимий вміст алкоголю в крові, при якому ще можна керувати автомобілем, - 0,2 проміле. Вже більше 3,0 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням. А 5,0 - відносно смертельна доза.

Єдиного українського журналіста в Росії звинуватили в екстремізмі

Єдиного акредитованого в Росії українського журналіста Романа Цимбалюка звинуватили в екстремізмі. На нього хочуть завести кілька адміністративних справ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Цимбалюка та його адвоката Миколи Полозова.

"Єдиний акредитований в Росії український журналіст Роман Цимбалюк опинився в цій же самій Росії поза законом. Як водиться, звинуватили в екстремізмі. Поки збираються заводити кілька адміністративних справ по 20.3.1 КоАП РФ", - зазначив Полозов.

Схожий на застуду. Названо симптоми штаму "Омікрон"

Більшість симптомів нового штаму коронавірусу "Омікрон" збігаються з симптомами звичайної застуди. Зокрема, головний біль, біль у горлі, нежить, втома і чхання. Професор тім Спектор закликав людей з симптомами застуди - і не тільки класичними симптомами COVID - пройти тест.

"Такі речі, як температура, кашель і втрата нюху, зараз становлять меншість симптомів, які ми спостерігаємо", - заявив він. При цьому професор додав, що у більшості хворих "Омікроном" не буває класичних симптомів - таких, як пропажа нюху і смаку.