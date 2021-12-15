Більше не Володимир-Волинський. Рада підтримала перейменування міста

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію засідання.

Народні депутати прийняли постанову №6378, яка передбачає перейменування міста Володимир-Волинський на Володимир.

Зазначимо, у жовтні перейменування підтримала міська рада, а потім з цим до парламенту звернулась обласна.

Що відомо про місто

Місто є одним із найдавніших в Україні і його перейменування ініціювали для того, щоб повернути йому історичну назву.

Коли місто увійшло до складу Російської імперії, воно отримало до своєї назви приставку "-Волинський". Це потрібно було для того, щоб відрізняти його від російського міста Володимир-на-Клязьмі.