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Більше не Володимир-Волинський. Рада підтримала перейменування міста

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Володимир-Волинський, Середа 15 грудня 2021 12:28
Більше не Володимир-Волинський. Рада підтримала перейменування міста Фото: Рада перейменувала місто Володимир-Волинський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Верховна рада України прийняла проект постанови про перейменування міста Володимир-Волинський. Рішення підтримали 348 голосами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Народні депутати прийняли постанову №6378, яка передбачає перейменування міста Володимир-Волинський на Володимир.

Зазначимо, у жовтні перейменування підтримала міська рада, а потім з цим до парламенту звернулась обласна.

Що відомо про місто

Місто є одним із найдавніших в Україні і його перейменування ініціювали для того, щоб повернути йому історичну назву.

Коли місто увійшло до складу Російської імперії, воно отримало до своєї назви приставку "-Волинський". Це потрібно було для того, щоб відрізняти його від російського міста Володимир-на-Клязьмі.

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