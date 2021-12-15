Більше не Володимир-Волинський. Рада підтримала перейменування міста
Фото: Рада перейменувала місто Володимир-Волинський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Верховна рада України прийняла проект постанови про перейменування міста Володимир-Волинський. Рішення підтримали 348 голосами.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.
Народні депутати прийняли постанову №6378, яка передбачає перейменування міста Володимир-Волинський на Володимир.
Зазначимо, у жовтні перейменування підтримала міська рада, а потім з цим до парламенту звернулась обласна.
Що відомо про місто
Місто є одним із найдавніших в Україні і його перейменування ініціювали для того, щоб повернути йому історичну назву.
Коли місто увійшло до складу Російської імперії, воно отримало до своєї назви приставку "-Волинський". Це потрібно було для того, щоб відрізняти його від російського міста Володимир-на-Клязьмі.