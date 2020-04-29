Адаптивний карантин: Шмигаль розповів про кроки після 11 травня

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про кроки після 11 травня, будуть запускати адаптивний карантин. Про це він повідомив на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, на засіданні Ради економічного розвитку провідні економісти підтримали урядовий план, що потрібно запускати адаптивний карантин.

"Вчора на Раді економічного розвитку ми мали розмову з провідними економістами. Вони підтримали урядовий план, згодні з пропозицією, що потрібно запускати адаптивний карантин. Це означає, що в разі спалаху інфекції в окремих регіонах ми будемо посилювати карантин саме там, а не по всій країні. Але це наступні наші кроки після 11 травня", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на наступному тижні у середу ухвалить ряд рішень щодо послаблення карантину з 11 травня.

Підкреслимо, раніше уряд представив план виходу країни з карантину, що складається з п'яти етапів. Трохи пізніше Шмигаль уточнював, що етапи можуть починатися одночасно.

Зокрема, на першому етапі планується відкриття парків, скверів, прибережних зон, частини об'єктів індустрії краси та кав'ярень з обслуговуванням на винос. На другому етапі - дозволять роботу закладів громадського харчування з обслуговуванням на винос, готелів, відновлять навчання у випускних класах шкіл і підготовку до ЗНО.

Третій етап передбачає відкриття спортивних і дитячих майданчиків, ТРЦ (без розважальних і дитячих зон), кінотеатрів і театрів. На четвертому - повноцінно запрацює метро і весь наземний громадський транспорт, ресторани, розважальні заклади, установи культури і освіти. На п'ятому етапі знімуть всі обмеження повністю.