Адаптивний карантин: у МОЗ розповіли, в яких регіонах немає послаблень

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, у Києві не відкриються ТРЦ, а у Львові - салони краси

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, в яких регіонах немає послаблень карантину. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Степанов назвав приклади посилення карантинних заходів.

"З вчорашнього дня по всій країні введено пом’якшення карантину. Але на місцях є можливість посилювати карантин. У нас уже є приклади, коли є посилення заходів. Наприклад, у Києві не відкриваються ТРЦ, в Чернівецькій області не будуть працювати салони краси. Це все те, що і є адаптивним карантином", - заявив глава МОЗ.

Також заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна назвав Львівську область як приклад регіону, де є ризик посилення карантинних заходів.

"Як приклад можу назвати місто Львів. Ми кажемо, що з 11 травня вже відкриються перукарні, салони краси. А у Львові зараз в останні два-три дні відмічається зростання захворюваності на коронавірус. Тому мер Львова скликав свою комісію техногенної та екологічної безпеки. Вони ще раз розглянули це питання, прийняли рішення, що для міста Львова ще не будуть відкривати перукарні. Ще будуть дивитись за динамікою, будуть дивитись, як це відбуватиметься у місті Києві. А після цього повернуться до питання, це нормальна практика", - наголосив Ляшко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд України планує продовжити карантин і після 22 травня.

Як писало РБК-Україна, з 11 травня за рішенням Кабінету міністрів в Україні ослаблений карантин, але ряд закладів залишаються закритими.