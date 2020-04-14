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Число прихильників штрафів для порушників карантину різко скоротилося

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 11:05
Число прихильників штрафів для порушників карантину різко скоротилося
Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кримінальну відповідальність за порушення карантину підтримують тільки 25% респондентів

За останні два тижні в Україні значно зменшилася кількість тих, хто виступає за введення штрафів для людей за порушення умов карантину (з 75% до 55%). Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому жорсткі заходи до порушників карантину, аж до позбавлення волі, підтримують лише 25% опитаних.

Число прихильників штрафів для порушників карантину різко скоротилося

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 10-12 квітня 2020 року методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Опитування проводилося по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, в кінці березня 43% українців більше побоюються економічних наслідків від запровадження карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу. При цьому 34% більше побоюються епідемії коронавірусу в Україні; 14% не бояться ані першого, ані другого, вважаючи, що ситуація нормалізується протягом 1-2 місяців.

Як повідомляло РБК-Україна, Кельменецький районний суд Чернівецької області відмовився штрафувати місцевого жителя, який, незважаючи на карантин в Україні, перебував у громадському місці без захисної маски.

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