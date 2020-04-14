Більше третини українців припинили працювати після початку карантину

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Частина були змушені піти у відпустку, частина зовсім позбулися роботи

Серед українців, хто мав роботу до запровадження урядового карантину, 40% заявили, що продовжують працювати у звичайному режимі, 23% - працюють дистанційно. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, 11% респондентів пішли у відпустку, 18% - знаходяться у відпустці за власним бажанням і 8% - втратили роботу.

За даними опитування, до початку карантину працювали 67% опитаних.

Більше половини (55%) респондентів відзначили, що їх заощаджень, за умови припинення отримання доходів, вистачить менше, ніж на місяць. 17% сказали, що їм вистачить заощаджень на строк до 2-х місяців, 8% - до 3-х місяців. 9% - до півроку і більше.

У той же час, 82% заявили, що почали економити кошти під час карантину, 16% - зазначили, що не роблять цього.

Відносна більшість (37%) заявили, що в разі втрати джерела доходу, швидше за все шукати роботу або підробіток, 15% будуть намагатися зайняти у близьких і рідних, 10% зазначили, що вийдуть на акції протесту, або бунти, 4% - готові взяти позику у фінансових установах. 14% - дали інші відповіді, 16% заявили, що у них не може виникнути ситуації втрати доходів, 13% - важко зазначити, як діяти в такій ситуації.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 10-12 квітня 2020 року методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Опитування проводилося по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, за три тижні карантину, запровадженого урядом України через пандемію коронавірусу, кількість нових вакансій впала на 44%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, в кінці березня 43% українців більше побоюються економічних наслідків від запровадження карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу. При цьому 34% більше побоюються епідемії коронавірусу в Україні; 14% не бояться ні першого, ні другого, вважаючи, що ситуація нормалізується протягом 1-2 місяців.