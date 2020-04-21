"Абсолютно спекулятивний момент": у Путіна відреагували на обвал цін на нафту

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У Путіна вважають, що обвал цін на нафту - "чисто торговий момент"

У Кремлі новий обвал цін на нафту назвали спекулятивним моментом, який не дає привід для надмірно негативних оцінок реальності. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Пєсков зазначив, що обвал цін на нафту - "чисто торговий момент", який був пов'язаний з датою закриття торгів по ф'ючерсах на травень.

"Вчора стався обвал цін на травневі ф'ючерси, ціни на нафту не йшли в від'ємні значення... Що стосується свистопляски з ф'ючерсами, то це абсолютно спекулятивний момент, чисто торговий момент, який був пов'язаний з датою закриття торгів по ф'ючерсах на травень", - підкреслив Пєсков.

Прес-секретар Путіна вважає, що всі фахівці віддають собі звіт, що це не є приводом для надмірно негативних оцінок поточної реальності, тому що ціни на нафту демонструють хоч і не позитивну динаміку, але "вони не схильні до таких обвальних змін, як це торкнулося ф'ючерсів".

Нагадаємо, ціни на нафту північноморської марки Brent вперше з лютого 2002 року впали нижче за 19 доларів за барель. Станом на 12:35 за київським часом ціна нафти Brent опустилася до 18,40 долара за барель.

Додамо, причиною рекордного падіння стало те, що ф'ючерсний контракт на нафту WTI з поставкою в травні закінчується 21 травня.

РБК-Україна писало, що ціна на нафту марки WTI з поставкою в травні знизилася на 147,13%, до -37 доларів за барель 21 квітня.