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Абромавичуса избрали главой набсовета "Укроборонпрома"

Новости » Политика    11.07.2019 - 14:44
Абромавичуса избрали главой набсовета "Укроборонпрома"
Фото: Айварас Абромавичус (Униан)

Решение об избрании Абромавичуса было принято 10 июля

Министр экономического развития Украины в 2014-2016 годах Айварас Абромавичус был избран главой Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу концерна. 

Как сообщается, решение об избрании Абромавичуса было принято наблюдательным советом в ходе первого заседания обновленного состава 10 июля. 

В ходе заседания руководство "Укроборонпрома" отсчиталось о процессе подготовки к проведению международного аудита финансовой деятельности концерна, а также предстоящие реформы. 

"У нас есть много задач, которые мы должны выполнить как можно быстрее. И одно из самых приоритетных из них - проведение аудита "Укроборонпрома", - заявил Абромавичус.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел Давида Арахамию в наблюдательный совет госконцерна "Укроборонпром".

Кроме того, 14 июня Кабмин отменил решение о выделении 32 миллионов гривен на аудит "Укроборонпрома".

Отметим, пятый президент Украины Петр Порошенко еще 17 апреля заявил, что аудит "Укроборонпрома" начался. По словам Порошенко, аудит "стоит миллионы долларов, которые надо уплатить из бюджета".

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